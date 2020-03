Strada Costiera chiusa domenica 15 marzo per installazione pozzetto

La strada Costiera verrà chiusa domenica 15 marzo dalle 06.00 alle 18.00 per consentire la posa di un nuovo pozzetto nei pressi della nuova valvola a fuso installata a dicembre 2019. Verranno mantenute entrambe le corsie con una deviazione durante la fase di scavo da oggi, 9 marzo, fino a sabato 14 marzo e il successivo reinterro, che si svolgerà durante la prossima settimana. L’area in questione sarà correttamente delimitata da apposita segnaletica. L’erogazione idrica verrà mantenuta, tuttavia potrebbero verificarsi dei cali di pressione per situazioni contingenti di emergenza.