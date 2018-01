Chiude la Eaton di Monfalcone, Cisint: «Un dramma per 157 famiglie del territorio»

Chiude lo stabilimento Eaton di Monfalcone e i lavoratori entrano in presidio permanente. Come rivela il Tgr Fvg, lo stabilimento dà lavoro a 157 persone (una trentina nell'indotto). Un annuncio spiazzante e inaspettato, giunto dopo il presidio sotto la sede goriziana di Confindustria organizzato dai sindacati contro il mancato rinnovo di 16 contratti a termine e dopo la decisione dell'azienda di imporre una settimana di ferie aggiuntive obbligatorie a gennaio.

L'azienda dichiara di aver subito un importante calo di richieste di valvole a scoppio per i motori delle automobili a causa della crisi nel settore, giustificazione non riconosciuta dai sindacati. Il sindaco Anna Cisint definisce la circostanza «un dramma per 157 famiglie del territorio. Nel pomeriggio abbiamo incontrato prima i rappresentanti dell'azienda e poi fatto visita ai lavoratori per esprinere vicinanza. Domani mattina alle 9 le rappresentanze sindacali. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità - conclude - e anche di più per salvaguardare i posti di lavoro».