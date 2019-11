Domenica chiude la strada Costiera: sarà installata la nuova valvola

La Strada Costiera chiuderà domenica 1° dicembre dalle 6 alle 18, per consentire le operazioni propedeutiche alla posa di una nuova valvola sulla condotta idrica. Come comunicato da AcegasApsAmga, per consentire i lavori verrà sospesa la fornitura idrica a circa 50 utenze ubicate lungo la Strada Costiera dal civico 200 al civico 262, a partire dalle ore 6 sino alle ore 20. Si comunica, inoltre, che una medesima chiusura della Strada Costiera sarà attuata il 15 dicembre. Il tutto verrà segnalato come di consueto con un congruo preavviso.