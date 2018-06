Tamponamento tra mezzi pesanti e auto in A4: chiuso il tratto San Giorgio-Latisana

Chiusa l’autostrada A4 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia a causa di un incidente accaduto verso le 8.30 di questa mattina, martedì 12 giugno. È stato interdetto al traffico anche lo svincolo in entrata a San Giorgio in direzione Venezia ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro.

Il sinistro - un tamponamento fra quattro mezzi pesanti e due autovetture – non ha avuto conseguenze per le persone. I mezzi coinvolti stanno attualmente bloccando la carreggiata e il traffico è quindi congestionato all’interno del tratto interessato dal sinistro. Immediati gli interventi sul posto del personale di Autovie Venete, Polizia Stradale e soccorsi meccanici. Attualmente (ore 9.30) ci sono code di tre chilometri fra il bivio A4/A23 e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. Obiettivo della Concessionaria: riaprire, se possibile, in un’ora. Tutte le squadre al lavoro.