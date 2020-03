Coronavirus: chiudono i centri di raccolta rifiuti

In linea con le direttive di contrasto al Coronavirus delle autorità competenti, si comunica che a partire da domani, sabato 14 marzo e sino a cessate esigenze, i Centri di Raccolta di Trieste rimarranno chiusi ai privati cittadini. Dal lunedì al venerdì, saranno aperti per i soli conferimenti (nei limiti fissati dal Regolamento di igiene urbana) delle attività produttive per le quali è tuttora consentita l’apertura. Si ricorda che rimangono comunque pienamente operativi tutti i servizi di raccolta domiciliare su prenotazione (come ritiro ingombranti e raccolta verde). Per informazioni rimane disponibile il numero verde Servizi Ambientali al numero verde 800.955.988 (gratuito anche da cellulare).

Sostieni TriestePrima Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di TriestePrima ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: