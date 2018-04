Chiuso il caso della bambina disabile senza abbonamento, la mamma dopo lo sfogo: «Emozionante accoglienza della Trieste Trasporti»

Lieto fine per la vicenda legata ad Asia, la bimba disabile fermata dal controllore della Trieste Trasporti qualche giorno fa.

Nel dettaglio, la bambina aveva dimenticato l'abbonamento (valore 10 euro) a casa. Al controllore non è bastata la foto inviata dalla madre tramite Whats App, obbligandola a prendere l'auto e raggungere i due in piscina.

Pochi giorni dopo la madre e la bambina sono andate da Trieste Trasporti dove sono state accolte con grande calore.

«Michele Scozzai e la segretaria del presidente ci hanno accolto con una Coca-Cola e un enorme cane di peluche per Asia- scrive la madre-. Si sono scusati e lo hanno fatto col cuore, si vedeva. Michele ci ha fatto trovare anche i giubbotti arancioni, quelli per la sicurezza e ci ha portato a vedere l’officina dei bus. Ha giocato con Asia e l'ha anche presa in braccio. È stata una bella emozione. Davvero. Vorrei chiederti un favore. Vorrei ringraziare la Trieste Trasporti e in particolar modo Michele» .