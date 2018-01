Il Comune di Trieste informa che, come richiesto abitualmente dagli operatori, da giovedì 11 gennaio e fino a giovedì 1 marzo, il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di via Ottaviano Augusto 12 resterà chiuso in via infrasettimanale tutti i giovedì, sia per le contrattazioni che per il pubblico consumatore.