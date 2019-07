Chiusura dello svincolo di Duino fino a dicembre

Iniziati poco più di un anno fa, i lavori per la realizzazione delle barriere fono assorbenti (3850 metri quadrati) in comune di Duino Aurisina sono entrati nella fase più “delicata”. Distribuite su 10 tratte, comprese fra il cavalcavia della Strada Regionale 55 e lo svincolo di Sistiana, le barriere hanno un’altezza variabile fra i 4 e i sei metri.

I lavori attualmente insistono sul tratto in prossimità dello svincolo di entrata in A4 (in direzione Venezia) all’altezza di Duino e per poter essere completati rapidamente e in sicurezza, richiedono la chiusura dello svincolo, chiusura che verrà attivata lunedì 22 luglio a partire dalle 10 del mattino e durerà fino a dicembre.

“Questo tipo di interventi – spiega il direttore d’esercizio di Autovie Venete Davide Sartelli – comportano quasi sempre qualche disagio agli utenti in transito ma soprattutto richiedono una serie di misure di sicurezza di livello molto elevato, che possono anche arrivare alla chiusura del tratto, come in questo caso, per tutelare chi lavora”.

Anche se le persone impiegate in questi cantieri sono formate, nei momenti di traffico intenso – come d’estate – è sempre meglio prendere precauzioni maggiori. Una decisione condivisa anche dal sindaco di Duino Daniela Pallotta che, pur consapevole del disagio che la chiusura potrà provocare, sottolinea l’importanza della sicurezza “dei lavoratori – precisa - degli automobilisti e dei concittadini”. “Un ringraziamento ad Autovie – conclude il Sindaco - per la disponibilità manifestata durante tutto il corso dei lavori”