Carso e Istria a portata di click: prodotti e vini locali arrivano a casa tua

Da qualche giorno è possibile far portare il cibo di Carso e Istria a casa dei triestini, ordinandolo al telefono, via whatsapp o per email. Questo tipo di servizio è stato creato in questi giorni da un piccolo gruppo di aziende agricole con la collaborazione del GAL Carso.

L’idea è sbocciata durante l’emergenza del Corona Virus. Come altre aziende, anche quelle agricole sono in difficoltà per la chiusura forzata dei loro agriturismi e il divieto per i cittadini di spostarsi fuori dal Comune di origine dove spesso risiedono gli spacci di prodotti agricoli locali. Di fronte all’unica opzione di approvvigionamento che sembra erroneamente essere quella dei supermercati, questo può essere il momento per i cittadini ad godere di di un cibo sano, utile all’economia locale e alla sopravvivenza dei nostri agricoltori, dei veri e propri “guardiani” e “manutentori” del territorio.

Come e cosa ordinare

Al momento attuale sono due i servizi, secondo il GAL, utili a portare cibo e vino del territorio a domicilio. Diamo tutti i riferimenti qua sotto e, in particolare, nella pagina dedicata del sito del GAL.

PANIERE A CURA DELLE AZIENDE BAJTA DI SALES E GRUDEN – ŽBOGAR DI SAMATORZA

Prodotti: carni suine, carni bovine, formaggi vaccini e caprini, salumi, miele, confetture, salse, sciroppi, olio extravergine di oliva, caffè. Costo del servizio di consegna: gratuito. Ordine minimo: 20 €. Zone di consegna: Comuni di Trieste, Duino, Sgonico, Repen Giorni e luoghi di consegna: - lunedì (ordinare entro: domenica sera) - venerdì (ordinare entro: giovedì sera) Listino dei prodotti: [vedi il listino coi prodotti] [http://www.galcarso.eu/it/consegna-prodotti-locali/] Per ordinare: - chiamare o scrivere un messaggio whatsapp al 339- 3678152 (Irena Vidali di Bajta)

PANIERE A CURA DELL’AZIENDA ZOBEC DI BAGNOLI

Prodotti: salmone fresco, salmone mantecato, salmone marinato Costo del servizio di consegna: sopra i 40 € è gratuito; per ordini inferiori è previsto un contributo per la consegna di 5 €. Giorni di consegna in tutta la provincia di Trieste: venerdì e sabato.

Listino dei prodotti: [vedi il listino coi prodotti] [http://www.galcarso.eu/it/consegna-prodotti-locali/] Per ordinare: l’ordine può essere inoltrato per e-mail ordini@zobec.it indicando tra le altre cose anche un Vostro recapito telefonico per aiutarci nella consegna.

PIZZIGA: L’ANIMA DEL TERRITORIO A CASA DEI TRIESTINI

David Pizziga, presidente del GAL Carso, ha chiarito così le ragioni del repentino intervento del GAL a favore delle nostre aziende agricole in questa crisi sanitaria: «Sappiamo di trovarci tutti in una situazione difficile. Una comunità coesa deve reagire ed essere resiliente alle difficoltà e il contributo del GAL va in questa direzione». Continua Pizziga: «In Carso e Istria abbiamo piccole aziende agricole che fanno della qualità, dell’artigianalità e della sostenibilità il loro tratto distintivo. Sono i tratti che ci servono per avere un futuro. Dobbiamo aiutare queste aziende e il loro cibo, che rappresenta l’anima del territorio, ad andare avanti in questi momenti incredibili. Abbiamo pensato di spingerle su una soluzione innovativa – ovvero la consegna del cibo e del vino a domicilio dai triestini – dando così il nostro contributo per questa grande sfida collettiva».

Contatti

Per far conoscere al GAL e al mondo altri servizi di consegna a domicilio del cibo di Carso e Istria, e per contribuire, scrivete a Enrico Maria Milič, milic@galcarso.eu. L'iniziativa è sostenuta da TriestePrima.it – CityNews e Delex Digital Agency.