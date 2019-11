“I cibi raccontano…” fa tappa a Trieste per una cena a sei mani all'Harry's Piccolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il 24 novembre “I cibi raccontano…” farà tappa nella suggestiva Trieste. Ad ospitare questa tappa Harry’s Piccolo, con vista su una delle piazze con il mare davanti più belle d’Italia, quella dell’Unità, all’interno del prestigioso Grand Hotel Duchi d’Aosta “una casa dal glorioso passato e dalle magiche atmosfere d’altri tempi…”. Una storia da raccontare tutta d’un fiato che mette e rimette assieme cucine stellate, creatività a non finire, due regioni straordinarie, il Friuli-Venezia-Giulia ed il Veneto, oltre che un momento di ritrovo tra Matteo Metullio e Davide De Pra, gli chef ospitanti e Francesco Baldissarutti, chef stellato che guida la cucina del Ristorante Perbellini di Isola Rizza in provincia di Verona. Un sodalizio affiatato, il loro, che consolida anche un’amicizia che dura da anni. Per informazioni e prenotazioni eventi@harrystrieste.it oppure +39 040 660606

