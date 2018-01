Ciclabile "della discordia" di Campi Elisi: ferito lievemente un ciclista mentre attraversa

È stata una delle decisioni forse più discusse dello scorso mandato del sindaco Cosolini ad opera del suo assessore Elena Marchiggiani, quella di costruire la pista ciclabile di via Campi Elisi, e potrebbe tornare alla ribalta della scena politica dopo l’incidente odierno che per fortuna non ha causato gravi ferite a un ciclista in transito.

Sulla rampa d'accesso alla Gvt in via delle Fiamme Gialle, due ciclisti (maschi, di 31 e 26 anni) stavano percorrendo il tratto di ciclabile che attraversa la rampa, quando una Volkswagen Up guidata da una donna del 1985 che stava entrando in Gvt ha toccato la ruota anteriore di uno dei due, che si è appunto ferito (non gravemente) nel tentativo di tenere in piedi la bicicletta. Nessun grave danno all'auto e alle biciclette, ma il traffico è stato comunque deviato per permettere alla Polizia locale di effettuare i rilievi. Intervenuto anche il 118, che ha trasportato a Cattinara il ciclista per accertamenti.