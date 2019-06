Ciclomotore rubato: ritrovato in via Von Bruck

Un ciclomotore rubato lo scorso martedì è stato riconsegnato ieri mattina al legittimo proprietario. Intervenuta la Polizia. allertata da alcune persone che hanno notato due giovani in atteggiamenti sospetti nei pressi del mezzo in via von Bruck. Questi ultimi si sono allontanati prima dell’arrivo di una Volante della Questura. Dopo gli accertamenti di rito, il ciclomotore è stato restituito.