"Impennata" di cicloturisti a Muggia: + 13% e un milione di indotto nel 2019

Aumentano di circa il 13% i turisti in bicicletta a Muggia, che nel 2019 sono stati quasi 17mila, soprattutto stranieri, che hanno portato alla città un indotto di oltre un milione di euro tra pernottamenti, ristorazione e commercio. Lo comunica il portale www.viaggiareslow.it, in base ai dati di tour operator italiani e stranieri, di PromoTurismo FVG, e tenendo conto degli accessi presso l'Info/Bike point di Piazza Caliterna a Muggia.

I dati

Crescente l'interesse per la città da parte delle agenzie: al momento 15 tour operator propongono nel loro catalogo viaggi con transito o con pernottamento nel comune rivierasco, anche se il territorio continua a essere principalmente "di passaggio" e solo una percentuale dal 20 al 25% si ferma per una notte o più. Il 90% dei cicloturisti che passano per Muggia sono diretti a sud, (Istria - Slovenia), e percorrono principalmente la Parenzana (65%), mentre il 35% è diretto verso Capodistria. Dai feedback raccolti, risulta che chi ha visitato Muggia per la prima volta ha avuo una buona impressione e vorrebbe ritornarci. Anche per quanto riguarda il trekking (nello specifico l’Alpe Adria Trail) c'è stata una crescita, stimabile in alcune migliaia di presenze l'anno.

Da dove arrivano i cicloturisti?:

Il 65% di questi turisti arrivano dall'estero, soprattutto dall'Austria (25%), dalla Germania (15%), dai paesi dell'Est come Slovenia e Repubblica Ceca (15%) e il restante 10% da altri paesi (Svizzera, Francia, Olanda, Spagna e altri). Gli stranieri sono in crescita dell'8% ma aumentano leggermente anche i turisti italiani, che rappresentano il 35% del totale, principalmente dal Triveneto (40%), dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna. I numeri non considerano i passaggi dei turisti di prossimità o escursionisti transfrontalieri che sono presenti durante l’intero arco dell’anno sul territorio.

Incrementi analoghi anche nelle vicine aree turistiche, quali quelle dell’Istria slovena e croata, dell'AlpeAdria e della regione litorale-quarnerina. In partiolare, i contatori numerici (senza distinzione tra turisti, sportivi e residenti) hanno rilevato nel 2019 389mila passaggi di ciclisti lungo il tratto costiero da Capodistria a Isola e 125mila nel tratto interno tra Isola e Portorose nei pressi della galleria Valeta (rispettivamente 345.000 e 105.000 nel 2018). Aumentano i flussi anche sullaCiclovia Alpe Adria (Salisburgo-Grado).