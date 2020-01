Cielo coperto e piogge sparse: le previsioni per martedì 28 gennaio

Sulla regione si affluiscono correnti occidentali secche in quota, umide nei bassi strati. Martedì passerà un veloce fronte. Da mercoledì la rimonta anticiclonica sulla Spagna farà ancora affluire correnti nordoccidentali.

Martedi 28 gennaio

Cielo coperto con piogge sparse, più deboli a ovest, più abbondanti a est. Neve sui monti oltre i 600 -1000 m circa. In quota e sulla costa soffierà vento da sudovest moderato o sostenuto. In serata nebbia.

Mercoledi 29 gennaio

Sui monti cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature. Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile per nebbie o nubi basse. In serata aumento della nuvolosità.

Giovedi 30 gennaio

In montagna sereno o poco nuvoloso per velature. Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile per nebbie o nubi basse. Zero termico a 2500 metri con inversioni termiche di notte nelle valli.

Venerdì 31 gennaio

