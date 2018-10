Cambiano gli orari dei cimiteri, tutte le disposizioni

In occasione del passaggio all'ora solare avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre cambiano gli orari di accesso ai cimiteri siti in provincia di Trieste e gestiti da AcegasApsAmga. Lo comunica l'azienda stessa in una nota. Nei giorni feriali infatti i campisanti saranno accessibili dalle 7.30 del mattino fino alle ore 17 del pomeriggio. Durante le domeniche e i giorni festivi invece la chiusura sarà posticipata di mezz'ora (17.30 ndr). Le disposizioni orarie rimarranno in vigore fino al 28 febbraio 2019.

L'affluenza durante il ponte di Ognissanti

A causa dell’elevata affluenza di visitatori cimiteriali in occasione del ponte di Ognissanti, dal 29 ottobre al 3 novembre compresi non è consentito l’accesso con autoveicoli privati in area cimiteriale per garantire la migliore sicurezza. Dal 28 ottobre al 5 novembre il servizio di navetta cimiteriale, prestato dal Comune di Trieste, opererà con un orario ampliato dalle ore 8:15 alle ore 16:30

Infine, ai sensi dell’art.90 del Regolamento dei cimiteri comunali di Trieste, AcegasApsAmga 2desidera ricordare che all’interno dei cimiteri, a partire dal 25 ottobre al 5 novembre, non sono ammessi i trasporti e la posa in opera di lapidi e monumenti. Contestualmente è previsto il blocco delle lavorazioni dei cantieri edili in essere, per il medesimo lasso di tempo".

La raccolta differenziata nei cimiteri

L'azienda "desidera ricordare l’importanza della raccolta differenziata anche all’interno dei cimiteri, dando alcuni suggerimenti per il corretto conferimento, vista l’elevata quantità di rifiuti verdi che verrà prodotta: si rammenta di non conferire nei suddetti contenitori rifiuti diversi da quelli organici; è importante separare i fiori dalla propria confezione (come materiali plastici o cartacei), conferendo quest’ultima nell’apposito contenitore; conferire i fiori di plastica rimossi nei contenitori per rifiuti secchi non riciclabili e non in quelli per sfalci e ramaglie".

I cimiteri interessati dalla variazione di orario

Acegas gestisce nella provincia di Trieste i seguenti campisanti: cimitero monumentale di Sant' Anna, il cimitero ex Militare di Via della Pace, il cimitero di Servola, il camposanto di Cattinara, il cimitero di Basovizza e quello di Trebiciano, i cimiteri di Opicina, Prosecco, Contovello, Santa Croce e Barcola. Si ricorda inoltre che nel territorio del Comune di Trieste esistono anche cimiteri di altri credi religiosi, gestiti direttamente dalle Comunità stesse.