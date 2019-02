Cimiteri Opicina e Santa Croce, investimenti per 33 mila euro

Un investimento comunale di circa 10 mila euro da destinare al cimitero di Opicina per l'installazione di due telecamere fisse per la videosorveglianza. La notizia è stata data direttamente dalla III Commissione consiliare del Comune di Trieste che ha effettuato un sopralluogo nel camposanto della frazione sull'altopiano.

Il camposanto di Santa Croce

Per quanto riguarda invece il cimitero di Santa Croce l'investimento previsto è di circa 23 mila euro, spesa che il Comune sosterrà per la riqualificazione dell'ossario comune composta da una camera sotterranea in calcestruzzo armato. La camera sarà profonda poco più di due metri e sarà ubicata sotto il piano di calpestio dei loculi ossari esterni presenti nel camposanto.

I cimiteri di Trieste

I cimiteri di Trieste sono una dozzina e coprono complessivamente una superficie di 250 mila metri quadrati. La sollecitazione a effettuare dei sopralluoghi e le relative prese in carico degli interventi necessari sono arrivate dal consigliere comunale in quota Lega Michele Claudio. Il camposanto di Opicina è quello che registra il maggior numero di attività di sepoltura a seguito di funerali con una media di circa 60 sepolture all'anno.