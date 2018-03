Anche Gorizia avrà il suo cimitero degli animali. Sarà realizzato in una porzione di terreno di proprietà comunale limitrofa al camposanto centrale di via Trieste, nella parte più prossima alla Motorizzazione civile. Ad annunciarlo, questa mattina sono stati il sindaco e l’assessore al benessere degli animali..

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale della variante urbanistica che permetterà di cambiare la destinazione d’uso dell’area individuata partirà la progettazione preliminare e, quindi, si procederà con i lavori. Il cimitero sarà riservato alla sepoltura di cani e gatti, ma è probabile che - come accade in altre realtà - una piccola porzione venga riservata anche agli animali di piccola taglia, come uccellini, pesci rossi, criceti e conigli.

Oltre alle tombe “vere” per i piccoli amici a quattro zampe, peraltro, si sta pensando anche a un camposanto virtuale, collegato al portale istituzionale del nostro Comune dove ci sarà una pagina dedicata in cui, in pochi passaggi, sarà possibile creare gratuitamente il “cippo virtuale” con foto e nome dell’animaletto defunto. L' iniziativa sarà completamente a costo zero per i proprietari di animali e per le casse del Comune.

Oltre al cimitero, peraltro, nell’ambito della programmazione dell’impianto di cremazione per salme umane, c’è la volontà, da parte dell’amministrazione comunale, di ricavare anche una struttura analoga per animali da affezione.