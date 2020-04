Dalla Cina 20mila mascherine per il porto, donata una parte alla Salus

Dopo la donazione di China Communications Construction Company, un nuovo carico di più di 20 mila mascherine per i lavoratori del porto di Trieste, è arrivato questa volta grazie a China Merchants Port Holdings, con base a Hong Kong. Le mascherine destinate al gruppo Parisi, sono state distribuite in parte all’Authority giuliana e in parte al personale impiegato tra la Piattaforma Logistica e lo Scalo Legnami.

"Un segnale importante"

All’arrivo del materiale, erano presenti per inviare un ringraziamento simbolico, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale, Mario Sommariva e Francesco Parisi, a capo dell’omonimo gruppo. Per Sommariva “è un segnale importante di sostegno e generosità che ci arriva dalla Cina, in un momento in cui risulta ancora difficile reperire le mascherine, e gli altri dispositivi protettivi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche Parisi manda “un ringraziamento a China Merchants per il gesto di solidarietà nei confronti dei lavoratori che stanno supportando l’attività dello scalo”, ed evidenzia che “una parte del carico è stata donata alla Clinica Salus di Trieste per il personale sanitario”.