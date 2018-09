L'Infopoint di Sistiana si trasforma in Ufficio di Polizia

L'infopoint di PromoturismoFvg di Sistiana sta per trasformarsi in Ufficio di Polizia.

Si tratterà però di mera finzione scenica: il locale sito al civico 56/B cambierà infatti volto per esigenze cinematografiche e soltanto temporaneamente, per la precisione dal 5 al 20 settembre.

Se le condizioni meteo lo permetteranno dal 5 al 7 settembre verrà collocata all'esterno della struttura un'insegna con la scritta "Polizia".

La Polizia ricorda quindi che gli Uffici del Commissariato di Duino Aurisina si trovano invece al civico 19/B di Sisitiana (telefono 0402907147) e che in caso di necessità è consigliato utilizzare il Numero Unico 112.