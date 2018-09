"C’è qualcuno che gli da da mangiare vicino al parchetto giochi di via Marchesetti e passano ogni giorno. Noi spediamo i bimbi in cima ai giochi per sicurezza". Le parole sono di Max Morelli che ci ha gentilmente inviato questo video e che ringraziamo. I cinghiali che si vedono nel video, sempre stando a Morelli, "sono passati da via Felluga e la via che si riconosce è via san Martino".