Il Royal bar compie cinquant'anni, sabato la festa

Il Royal bar spegne cinquanta candeline e sabato 21 dicembre invita clienti e amici a festeggiare questo importante traguardo. Sarà una serata all'insegna del buon vino, divertimento e tanti sorrisi.

La storia del Royal bar

Aperto nel 1969, il Royal bar è stato per molti anni un punto di ritrovo per i giovani. Oggi è un raffinato locale dove poter gustare ottimi vini e fermarsi per un caffè o un pranzo veloce. Il titolare Mattia ci ha raccontato la sua storia che inzia proprio cinquant'anni fa con i suoi nonni: "Il bancone era a ferro di cavallo e il bagno si trovava proprio là, vicino alla finestra (ci indica il lato che si affaccia su via Battisti ndr). Il locale è stato acquistato da mio nonno Antonio, detto Nino, e mia nonna Adele. Negli anni '70 ondate di giovani ragazzi, "la compagnia della Luminosa", si ritrovavano proprio qui per giocare a biliardino. Successivamente hanno preso le redini dell'attività i miei zii Luciano e Sonia".



Nino e Adele

"Ho lavorato in questo locale per circa venti anni - ci ha raccontato -. Nel 2006 sono diventato socio e da quattro anni sono il titolare. Cinquanta anni sono un bel traguardo. Continuo a scrivere la storia del Royal bar anche grazie all'aiuto di mia zia che oggi ha ben 72 anni. Nonostante l'età, viene qui ogni mattina alle 7 e si occupa della spesa. Le devo molto: da quando mio padre è venuto a mancare è stata una figura importante per me".

Il Royal bar cinquant'anni dopo tra eccellenti vini e degustazioni

"Negli anni sono stati fatti diversi cambiamenti - ha aggiunto Mattia -. Ci sono stati tre restauri e l'ultimo risale a novembre dello scorso anno. Oggi, rispetto a qualche anno fa, è un bar più raffinato specializzato in vini. Nel '98, ovvero a 18 anni, sono diventato sommelier e sono molto felice di essere riuscito a trasforrmare questa mia passione in lavoro. Ho diverse cantine e vini importanti, soprattutto bollicine, da Croazia, Slovenia, Carso e Friuli. La nostra specialità è il rosè, di cui ho diverse etichette, alcune molto difficili da reperire. Quasi tutti i venerdì organizziamo delle degustazioni studiando i giusti abbinamenti culinari".

La passione per il vino è molto forte anche se, da piccolo, Mattia sognava di fare l'ingegnere navale: "Amo il mare e le barche. Facevo anche regate a livello locale. Diciamo che ho trovato un buon compromesso perchè vivo nella città della Barcolana: posso ritenermi soddisfatto. Amo Trieste, non la lascerei per nessun motivo al mondo. Casa non si cambia mai".

La grande festa: auguri Royal bar !

Caffetteria e pranzi veloci al mattino; salotto dove gustare vini eccellenti la sera. Una combinazione vincente che sembra funzionare in maniera ottimale e che, ci auguriamo, funzionerà per tantissimi anni ancora: "Per il futuro spero di continuare ad essere felice, che lo siano i miei clienti e di bere buon vino".

Mattia quindi vi aspetta per festeggiare mezzo secolo di Royal bar: "Sabato alle 18:30 ci sarà una bellissima festa. Per questa speciale occasione verranno presentati i vini biologici della cantina Batic, una delle migliori cantine della Slovenia. Sono certo che sarà una serata meravigliosa".

Gallery