Cinque feriti sullo Zoncolan: tra questi un croato e una slovena

Cinque incidenti e cinque feriti sulle piste dello Zoncolan, tra questi uno sciatore croato e una ragazza slovena: questo il bilancio diffuso da Rai FVG. Nessuno dei feriti si trova in pericolo di vita, tuttavia un incidente serio si è verificato ieri intorno alle 10.30: uno sciatore polacco ventenne, in vacanza nella zona con un gruppo di connazionali, è caduto lungo la pista Canalone, riportando un trauma cranico-facciale. Il giovane è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale a Udine.

Altri incidenti

Dieci minuti più tardi un 53enne croato si è lussato la spalla in seguito a una brutta caduta. Sono rimasti feriti anche un italiano di 38 anni, che ha riportato un taglio al gomito cadendo sulla pista 4, e una cittadina slovena che si è rotta un polso. Nella mattinata di lunedì un altro infortunio per una ragazza polacca di 16 anni, che dopo essersi scontrata in allenamento con una connazionale aveva avuto un'emorragia provocata da un taglio al polso. I feriti sono stati soccorsi dal personale della Polizia del Commissariato di Tolmezzo.