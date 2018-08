Il Comune finanzia le Circoscrizioni con 14mila euro

Se da un lato le periferie subiscono un ridimensionamento dei finanziamenti a causa del decreto Milleproroghe, dall'altro il Comune di Trieste effettua una variazione di bilancio per erogare 14mila euro alle Circoscrizioni triplicando ciò che era previsto. È questa la notizia che emerge oggi dalla conferenza stampa tenutasi questa mattina in Municipio, alla presenza dell'assessore al Decentramento Lorenzo Giorgi.

Sostegno alle periferie

“Questa amministrazione comunale e l'assessorato tiene molto alle Circoscrizioni che sono sempre più limitate nella loro opera e 'navigano' con grande impegno e con difficoltà. E perlopiù facendo opera di volontariato. Adesso, con un'apposita variazione di bilancio si vanno a implementare i fondi per le Circoscrizioni con 14.000 euro vale a dire più di un terzo di quanto era previsto nello stanziamento".

I soldi per organizzare eventi

Gli aiuti consentiranno di organizzare fin d'ora degli eventi, sia di fine estate che in vista delle festività natalizie offrendo la possibilità agli abitanti, ai bambini, agli anziani, di partecipare attivamente alla vità dei rioni. Alla conferenza stampa erano presenti i rappresentanti della III Circoscrizione Laura Lisi, Sabrina Polacco della V, Elisabetta Schiavon per la VI e Stefano Bernobic della VII.

Le specifiche

I fondi previsti inizialmente per tutte le sette circoscrizoni erano 41mila 468 euro mentre oggi il finanziamento ammonta a 55mila 468 euro con una variazione per l'appunto di 14mila euro. Di seguito invece le specifiche per i fondi dei diversi parlamentini: Altipiano Ovest da 3.614,94 arriva a 5.225,16, Altipiano Est da 5.273,09 a 7.163,21. Roiano-Gretta-Barc. Cologna Scorcola da 6.908,05 a 9.074,16. Citta' nuova Barriera nuova- S.Vito Città Vecchia passano da 5.808,16 a 7.788,60. San Giacomo-Barriera Vecchia fino ad oggi poteva disporre di 6.032,75 mentre si ritrova con 8.051,11. San Giovanni-Chiadino Rozzol portano a casa 2016,37 euro passando da 6.021,00 a 8.037,38. In ultimo poi l'attenzione particolare rivolta a Servola-Chiarbola-Valmaura Borgo S.Sergio che dagli iniziali 7.810,01 arriva a disporre di10.128,38.

Il rispetto verso il territorio

“Sono dei piccoli segni di rispetto per chi lavora sul territorio e che dimostrano attenzione assoluta per le problematiche che si trovano ad affrontare. Come ad esempio la nuova sede della V Circoscrizione in via Modiano e anche la sede definitiva di via dei Macelli per la VII, che si trasferirà all'inizio del 2019”.