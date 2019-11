"Cittadinanza onoraria alla memoria", Dipiazza chiude il "caso" sui figli delle stelle

“Il 4 ottobre scorso Trieste ha perso due dei suoi figli migliori e tutta la città si è stretta in un forte abbraccio alle famiglie degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta uccisi all’interno della Questura. Trieste non li dimenticherà mai. Come Sindaco, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, onoreremo il loro sacrificio con la Cittadinanza Onoraria alla Memoria che consegneremo alle famiglie".

E' questa la dichiarazione del primo cittadino intervenuto nella vicenda venutasi a creare oggi pomeriggio con la pubblicazione del documento sull'albo pretorio nel quale, a firma del Direttore generale del Comune giuliano, veniva sostenuta l'impossibilità di conferire la cittadinanza ai due figli delle stelle in base all'articolo 72 del Regolamento consiliare e "perché persone fisiche non più in vita".

"Lo stesso Segretario Generale del Comune che, interpellato, ha potuto rispondere solo secondo regolamento - ha concluso Dipiazza -, ha trovato una via interpretativa che permetterà a questa Amministrazione di onorare, come meritano e come tutti noi e tutta la città vuole, gli Agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta”.