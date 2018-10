il Sindaco Roberto Dipiazza ha conferito la Civica Benemerenza della Città alla Capitaneria di Porto di Trieste: è successo stamattina, venerdì 26 ottobre, nella sala del Consiglio comunale alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste Luca Sancilio e del Vicecomandante generale delle Capitanerie di Porto Antonio Basile, delle Autorità cittadine, del vicesindaco Paolo Polidori, degli assessori comunali Giorgio Rossi, Michele Lobianco e Maurizio Bucci e di consiglieri comunali.

Le motivazioni del Sindaco

“Per la meritoria opera profusa a sostegno della marittimità e per il diuturno contributo alla salvaguardia della vita umana in mare, fondamento della nostra cultura democratica e solidale”. Questa la motivazione dichiarata con cui il sindaco ha conferito l'onorificenza: “La consegna del riconoscimento, la pergamena e la medaglia della Civica Benemerenza, al Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste Luca Sancilio avviene in occasione della speciale ricorrenza del 100° anniversario della costituzione della nostra Capitaneria, la cui storia prende avvio già nell'ordinamento austroungarico, per proseguire in quello successivo del Regno d'Italia", specificando che "Oggi, la Capitaneria di Porto, anche nella nuova veste aggiunta di Guardia Costiera, è un'istituzione che, proprio attraverso la sua vicinanza al mondo marittimo, tutela sul mare le attività collegate alla realtà portuale, ai trasporti, al diporto e quelle cui il mare offre il sostentamento (pesca, ambiente marino, maricoltura)”.

Costante impegno

Il Sindaco ha quindi voluto esprimere un sentito ringraziamento al Comandante Sancilio e al Vicecomandante Basile per la costante vicinanza e il profuso impegno anche in occasione della 50a edizione della storica regata Barcolana e in occasione del concerto dei 3 presidenti, occasione in cui una pronta segnalazione meteo ha evitato che l'evento fosse compromesso dal maltempo.

Marittimità e Patria

Il Comandante Sancilio, ringraziando il Sindaco Dipiazza, ha manifestato grande soddisfazione per “un riconoscimento che, proprio in questa particolare giornata del 26 ottobre, che ricorda il ritorno di Trieste all'Italia, assume un significato altissimo nel connubio patria e onore e va alla Guardie Costiere e Capitanerie di Porto di tutta Italia. Trieste e la sua marittimità sono collegate al concetto di patria e noi forniamo un servizio al cittadino come uomini e servitori dello Stato”.

