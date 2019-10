Al Civiform il corso per diventare esperti di produzione e commercializzazione di vino e birra

Diventare esperti di produzione e commercializzazione di vino e birra? Al Civiform di Cividale, si può!

Ci sono ancora pochi posti disponibili, infatti, per il corso IFTS “Tecnico della produzione e commercializzazione di vino e birra”. In programma dall’11 novembre, si svolgerà nella sede di viale Gemona con orario pomeridiano/serale. 800 ore, di cui 320 di stage in azienda, formerà professionisti altamente richiesti dal settore agroalimentare: tecnici che conoscano i processi di produzione di vino e birra, ma sappiano anche gestirne la promozione e vendita con strumenti e strategie adatte: un profilo richiesto dalle aziende del comparto agroalimentare con ottime opportunità di inserimento per la sua valenza trasversale. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo a valere sul POR 2014-2020, il corso è totalmente gratuito e rilascia un certificato IFTS valido in tutt’Europa, oltre a Crediti Formativi dalle Università di Trieste e Udine.

Dedicato a giovani con meno di 30 anni, disoccupati e diplomati, è realizzato da Civiform all’interno del Polo Agroalimentare del FVG, variegata compagine di centri di formazione professionale, istituti superiori, università, centri di ricerca e, appunto, imprese del settore agroalimentare.

Ci si può pre-iscrivere al corso sul sito Civiform (sezione Corsi / IFTS post diploma). Per maggiori informazioni contattare la Segreteria al n. 0432/705811.