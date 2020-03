Lezioni a distanza: Civiform riavvia i corsi di istruzione e formazione professionale

L’emergenza Coronavirus non ferma la formazione professionale. Anche Civiform è ripartito con le lezioni, in modalità a distanza, in entrambe le sue sedi, a Cividale e a Opicina. Dopo la messa a punto tecnica e una sperimentazione per prendere dimestichezza con le piattaforme, grazie alla mobilitazione di tutto lo staff, rapidamente sono stati riavviati i corsi di Istruzione e Formazione Professionale. Nella sola sede di Cividale, 515 allievi sono già operativi online. Accanto a loro, 35 adulti tra formatori, tutor e docenti di sostegno, oltre al personale informatico che garantisce, in smart working, il supporto tecnico. Anche la sede di Opicina ha avviato la formazione a distanza per tutti i corsi, coinvolgendo ad oggi 8 docenti. Anche in queste 13 classi il tasso di partecipazione è stato alto fin da subito: ad oggi il 96% degli allievi frequenta regolarmente le lezioni per un numero di ore che crescerà nel corso delle settimane.

Obiettivo della Direzione: apprendimento e relazione umana

“I tecnici stanno lavorando alacremente per garantire supporto anche a quegli studenti che, vivendo in zone più isolate, presentano problemi di connettività - ha dichiarato Daniele Bacchet, direttore generale di Civiform - e presto saremo in grado di raggiungere tutti i nostri 800 allievi.” “Da subito, infatti – prosegue Bacchet- ci siamo interrogati, come hanno fatto le altre realtà dell’istruzione e della formazione, su come garantire l’attività con l’ausilio delle risorse digitali a disposizione e su come far fronte alla necessità di riappropriarsi di una “normalità. Abbiamo ritenuto che oltre a proseguire la formazione, fosse fondamentale essere “presenti” per tutti i nostri ragazzi, seppure a distanza, rassicurandoli e facendoci carico della situazione”. Nemmeno prima della svolta on-line, infatti, gli allievi sono stati lasciati soli. Civiform ha puntato soprattutto sulla relazione umana, mantenendo vivo, fin dalle primissime fasi di assenza da banchi e laboratori, il contatto con i ragazzi che frequentano i corsi. A scendere in campo - tra app e videochiamate – anche coordinatori e tutor, figure “ponte” tra scuola e famiglia peculiari della formazione professionale. Se durante l’anno formativo sono punto di riferimento per gli allievi, in tale fase si sono rivelati ancor più preziosi, raccogliendo timori e confidenze durante l’isolamento forzato.

Ripresi anche i corsi di alfabetizzazione

Altro traguardo importante per Civiform, l’aver avviato – tra i primi in Italia – i corsi di alfabetizzazione italiana per i ragazzi stranieri che necessitano di rafforzare le competenze linguistiche prima di un corso professionale. Un progettista a “ritarare” i contenuti dei corsi rendendoli adatti alla modalità online, educatori a seguire "da vicino" gli allievi per assicurare supporto tecnologico e mediazione, docenti impegnati nella programmazione didattica e lezioni sincrone, tutor sempre presenti per curare gli aspetti organizzativi: varie professionalità cui è richiesto di lavorare allineate per garantire che tutto funzioni. Ferma, infine, l’intenzione di ripartire, sempre in modalità on-line, anche con alcuni corsi per adulti, per permettere all’utenza di non interrompere i loro percorsi formativi e garantire loro un supporto efficace per l’ingresso nel mondo del lavoro.