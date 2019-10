Claudio Magris riceverà la laurea honoris causa in legge

Il 24 ottobre Claudio Magris, docente emerito dell'Università di Trieste, Accademico dei Lincei, critico, romanziere e traduttore, riceverà la laurea magistrale ad honorem in Giurisprudenza dall’ Università di Parma per la sua attenta lettura delle dinamiche sociali (nei libri, saggi, articoli su quotidiani e riviste) e per come ha saputo mettere in evidenza gli effetti del diritto nell'esistenza collettiva, insistendo sempre molto sul tema delle “culture in movimento” e della cultura come somma e intreccio di culture diverse.

A darne notizia è l'Università degli Studi di Trieste attraverso una nota apparsa sulla fanpage dell'accademia triestina. "II Prof. Magris - continua l'UniTs - ha ricevuto diverse lauree ad honorem: da Strasburgo a Copenhagen, da Paris X-Nanterre a Lima, da Barcellona a Berlino e a Regensburg". L'Università di Parma ha trasmesso invece un comunicato ufficiale attraverso il suo ufficio stampa, nota che riportiamo integralmente.

Figura tra le più prestigiose del panorama intellettuale italiano, a lungo docente di Lingua e letteratura tedesca alle Università di Trieste e di Torino, Senatore della Repubblica per una legislatura, relatore di conferenze e lezioni in diverse Università europee e americane, socio di varie Accademie italiane e straniere, collaboratore ed editorialista del “Corriere della Sera” e di numerose altre riviste e giornali europei, autore di una cinquantina di volumi, per i quali ha ricevuto moltissimi premi, Claudio Magris riceverà tocco e pergamena dalle mani del Rettore Paolo Andrei.

La cerimonia è in programma alle ore 11 nell’Aula Magna dell’Università (via Università 12). Dopo l’intervento del Rettore, sarà il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, Giovanni Bonilini, a leggere la motivazione del conferimento, mentre la laudatio per il candidato sarà tenuta da Andrea Errera, docente di Storia del diritto medioevale e moderno. A seguire Claudio Magris terrà la sua lectio doctoralis.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul sito web di Ateneo www.unipr.it