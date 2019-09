Quando la Gabanelli intervistò Claudio Misculin, fondatore dell'Accademia della follia

Claudio Misculin se n'è andato gli scorsi giorni all'età di 65 anni dopo una lunga malattia. L'attore e regista triestino, fondatore dell'Accademia della follia e famoso per la sua ideale appartenenza alla rivoluzione basagliana, rappresentò per moltissimi utenti dell'ex ospedale psichiatrico un vero e proprio modello da seguire. Nel corso della sua carriera portò avanti con convinzione le sue idee sulla follia e sugli aspetti terapeutici dell'arte teatrale tanto che 20 anni fa, fu ospite della conduttrice di Report, Milena Gabanelli.

"Tu chi sei?" chiede la famosa giornalista nel video che abbiamo ripreso e che qui riproponiamo. "Un matto, anche se non sono un cavallo, sono un matto" risponde Misculin in quello che è solamente l'inizio di un'intervista molto particolare sulla realtà dei manicomi e della loro successiva liberazione. Un estratto emozionante, che ci permette di rivedere e di risentire il grande Claudio Misculin al quale sarà dedicato un evento il 28 settembre prossimo a Trieste, come anticipato in questo articolo.