Scomparso ragazzo siciliano in zona Trieste, l'appello della famiglia

Claudio Ragusa, un ragazzo siciliano di Noto è sparito e la famiglia lo sta cercando anche in zona Trieste. Claudio potrebbe essere nella nostra regione perché il 25 agosto era a bordo di un autobus Flixbus con direzione Berlino. L'autobus in questione avrebbe fatto tappa proprio a Trieste e da quel momento in poi Claudio avrebbe fatto perdere le sue tracce. Al momento della scomparsa aveva con sé due valigie rosse.

Siamo stati contattati dai famigliari che ci hanno scritto questo messaggio che riportiamo integralmente. Chiunque abbia notizie o informazioni in merito è pregato di contattarci attraverso il nostro numero di Whatsapp (3451711003) oppure tramite la posta di Facebook, oppure mandando una mail a triesteprimait@gmail.com

L'appello

"Salve, Claudio Ragusa è partito giorno 23 Agosto da Noto(Sicilia) direzione Berlino, purtroppo mai arrivato poiché l'aereo è stato dirottato causa sua a Bologna, ove è rimasto la notte del 24 Agosto presso l'aeroporto sotto la custodia dei controllori. Il mattino seguente, lo zio, da Modena si è recato a Bologna per recuperarlo, ma, non volendo tornare in Sicilia, gli è stato fatto un biglietto dell'autobus per Berlino. Salito in autobus, il signor Ragusa non è mai arrivato alla meta predestinata e da questo istante in poi abbiamo perso ogni traccia. Si pensa possa essere su Trieste o nelle zone limitrofe poiché Flixbus ha fatto una fermata sul posto ed avrebbe dovuto prendere la coincidenza verso Berlino. Si chiede urgente aiuto poiché temiamo per l'incolumità sua".