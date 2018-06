Scivola lungo il sentiero e fa un volo di 8 metri: bambina soccorsa a Forni di Sopra

Il Soccorso Alpino di Forni di Sopra è intervenuto intorno alle 11 su chiamata diretta per soccorrere un bambina infortunatasi durante una escursione al Passo del Lavinal, nelle Dolomiti Friulane, in comune di Forni di Sopra (UD). La bambina, di otto anni e origini fornesi, partecipava ad una gita della sezione di alpinismo giovanile del CAI di Forni di Sopra assieme ad altri coetanei e agli accompagnatori adulti ed è scivolata su una delle briglie del torrente Rio del Lavinal nei pressi del sentiero CAI numero 367 a circa 1200 metri di altitudine, facendo un volo di circa sette - otto metri e atterrando sul greto, nei pressi di una pozza.

La giovane è stata raggiunta da cinque tecnici del CNSAS di Forni di Sopra che hanno potuto arrivare sul posto prima dell'elisoccorso, grazie alla strada di servizio che conduce fino a quota 1200 di altitudine. Allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'elicottero della centrale operativa di Udine ha poi, poco dopo, sbarcato il personale sanitario (infermiere e medico) che ha stabilizzato la piccola. Quest'ultima fortunatamente non ha subito fratture, riportando però qualche contusione ed escoriazioni. Caricata in barella è stata verricellata a bordo del velivolo e condotta a Udine in codice giallo per le verifiche del caso. L'ìntervento si è concluso intorno alle 13.30