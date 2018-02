Finisce in mare nel Canal Grande: in codice rosso a Cattinara

Questo pomeriggio poco dopo le 16 un uomo sulla sessantina, R.C. le iniziali, è caduto nelle gelide acque del Canal Grande, forse a causa della Bora molto forte.

Rimasto in mare per alcuni minuti l'uomo è poi riuscito a salire su una barca ed è stato quindi soccorso dagli operatori del 118, sul posto con automedica e ambulanza. Presente anche la polizia di Stato.

L'uomo è stato tempestivamente trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, con un grave principio di ipotermia.