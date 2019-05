Il nuovo volto di Coin è Excelsior

Dopo Roma e Milano, Coin Excelsior apre i battenti anche a Trieste. Caratterizzato per l'accurata selezione di brand italiani e internazionali di moda, beauty e home decoration, il nuovo volto di Coin è pronto a regalarvi una nuova esperienza di shopping.

Milano, Roma, Trieste

"Dopo Milano e Roma abbiamo scelto Trieste perchè crediamo molto in questa città. Oggi, contrariamente a qualche anno fa, è considerata una città giovane e estreamamente europea. Proprio per questo il turismo è destinato a crescere sempre più. D'altronde Coin nacque a Trieste nel 1952 e pare che la licenza sia stata registrata proprio qui". Ha dichiarato il presidente del Gruppo Coin Giorgio Rossi.

Parlando di numeri, sono 10.000 gli ingressi giornalieri registrati dall'apertura (4 maggio) e 85 le persone occupate: "C'è stato da subito un ottimo riscontro. La nostra è un'azienda che dà molta importanza alla città e ai clienti. Proprio per questo la nostra concezione di shopping va oltre il mero acquisto. Coin Excelsior è un momento di shopping caratterizzato da esperienze diverse. Inoltre, con l'inserimento del nuovo amministratore delegato Cristina Molis, rafforzermo anche la piattaforma digitale per creare il giusto rapporto tra offline e online, la sintesi del futuro del commercio".

"Sono molto orgoglioso di questa nuova apertura - ha dichiarato il sindaco Dipiazza - . Eataly fattura quasi 12 milioni all'anno e sono sicuro che anche questa realtà farà grandi numeri. Coin Excelsior, ad oggi, ha registrato 10.000 ingressi al giorno. Basta guardarsi intorno per capire come mai: la città è piena di turisti e Corso Italia sta tornando ad essere il corso di una volta, quello dei grandi marchi. Inoltre, fra quattro mesi aprirà l'Hilton e questo palazzo sarà destinato ad essere uno dei più importanti di Trieste: 175 camere e un negozio d'eccelleza accanto".

Opening

Il negozio, tremila metri su tre piani, è stato presentato ufficialmente ieri con un evento d'eccezione.

Per celebrare i nuovi spazi non sono mancati performer conosciuti, come il noto artista Federico Checchin, che ha omaggiato gli ospiti con una loro caricatura estemporanea e la Dj Valentina Sartorio che ha reso la serata ancora più esclusiva.

Non solo musica e arte, ma anche beauty session, make up portrait, gif photo booth e foto d'artista. Un modo per rendere gli spazi ancora più dinamici e creare interazione tra cliente e prodotto. Ciliegina sulla torta, il catering servito a passaggio dall'Associazione Cuochi Trieste e dall'Associazione Italiana Sommelier Friuli Venezia Giulia.

I brand

Moda, beauty e home decoration: il mondo Coin Excelsior offre ai clienti un cocktail di brand italiani e internazionali creando un mix accattivante dedicato a chi è attento alle tendenze. Qui l'elenco di tutti i marchi.

Non mancano eventi e happening per rendere il vostro shopping ancora più unico e speciale. Qui il prossimo evento dedicato alla Festa della Mamma.

Gallery