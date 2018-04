Trieste Trasporti: potenziamento dei collegamenti centro-Barcola per il 25 aprile

In considerazione dei forti flussi che hanno riguardato l’area di Barcola in questi primi giorni di sole, e al fine di limitare i disagi ai residenti e di consentire a bagnanti e turisti di raggiungere con i mezzi pubblici la pineta, la spiaggia e il parco di Miramare, Trieste Trasporti intensificherà, nella giornata di mercoledì 25 aprile, i collegamenti fra il centro città e il bivio di Miramare.

In particolare, fra le ore 13:00 e le 19:30, il servizio della linea 6 sarà potenziato con quattro bus da 18 metri (autosnodati lunghi) da 150 posti ciascuno.

I quattro veicoli consentiranno di effettuare 48 corse aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria. Nel complesso, i posti supplementari saranno 7.200 (3.600 per ciascuna delle due direttrici). La prima corsa aggiuntiva partirà da largo Tomizza (via Giulia) alle ore 13:04, l’ultima partirà dal bivio di Miramare alle ore 19:17.

Trieste Trasporti ha scelto in questo modo di dare una risposta tempestiva a un bisogno forte espresso dalla città, in attesa e con l’auspicio di poter inserire questa azione in un contesto più ampio e strutturato che riguardi, come riferito lo scorso marzo in III Commissione consiliare, anche altri temi come la regolamentazione delle aree di carico e scarico e la sosta dei veicoli alle fermate degli autobus.