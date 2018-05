Collegio del Mondo Unito: Cristina Ravaglia è la nuova presidente

Annunciata dal presidente uscente Gianfranco Facco Bonetti in occasione della cerimonia di chiusura dell'anno accademico e di consegna dei diplomi, la nuova presidente del Collegio del Mondo Unito di Duino: si tratta dell'ambasciatrice Cristina Ravaglia, la quale nel marzo 2017 ha lasciato il Ministero degli Esteri dove svolegeva il ruolo di direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie dal 2012.

Dopo essersi laureata in giurisprudenza all'Univeristà di Firenze, e a seguito dei corsi di specializzazione in Diritto Amministrativo e Diritto delle Comunita' Europee, la pratica forense in Diritto civile e internazionale privato ed esperienze di insegnamento di Diritto Civile e dell'Ambiente presso la sede romana della Temple University, la nuova presidente ha superato nel 1978 sia il concorso per l'accesso alla carriera diplomatica che l'esame da procuratore legale.

Ha prestato quindi servizio come diplomatico all'estero presso le ambasciate di Varsavia e Madrid e presso i consolati di Buenos Aires e Monaco di Baviera.