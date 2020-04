Tensione a Barcola: aggredito un sacerdote, un arresto in pieno giorno

Violenta colluttazionedavanti alla chiesa di Barcola questa mattina, in viale Miramare 113, verso le 12 tra due persone. Una persona sarebbe stata arrestata dai carabinieri giunti sul posto mentre l'altra, un sacerdote, è stata portata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza e l'automedica.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni il sagrestano della chiesa, un uomo di 40 anni, sarebbe stato inseguito da un’altra persona dopo un litigio scoppiato per ragioni ignote. Non riuscendo a mettersi al riparo, il sacerdote avrebbe tentato di scavalcare il cancello laterale della chiesa, rimanendo ferito ma non gravemente. Nella colluttazione sarebbe intervenuta anche una terza persona che avrebbe tentato di difendere l'aggredito e alcune persone avrebbero sentito delle urla provenire dal retro della chiesa. Sul posto anche la Polizia di Stato, la Polizia Scientifica e la Digos. Ancora troppo presto per ricostruire la dinamica esatta e le ragioni della colluttazione. La notizia è in aggiornamento.

