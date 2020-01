Girava con un coltello in auto, fermato a Valmaura: nei guai 38enne

Fermato dalla Polizia con un coltello a serramanico in auto: è successo a uomo, F.F., 38enne nato a Trieste e residente a Muggia. Ieri sera, nel corso di un controllo del territorio, la Squadra Volante della Questura ha fermato in via Puschi un’autovettura con il 38enne alla guida. Nel vano portaoggetti del mezzo è stato trovato un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionato per alcune violazioni del codice della strada.