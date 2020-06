Colto da malore al Nuovo Arsenale Caturbi: operaio all'ospedale

Un operaio è stato colto da malore in prossimità di un’imbarcazione in manutenzione presso il Nuovo Arsenale Cartubi di Via Von Bruck. E' successo oggi, 27 giugno, intorno alle 11:40. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno utilizzato l’autoscala con una barella per accedere al punto dove si trovava l’operaio colto dal malore e l’hanno affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto con un’ambulanza e l’autovettura medicalizzata. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.