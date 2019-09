In coma irreversibile il 50enne colpito dal fulmine

Andrea Bossi, il cinquantenne colpito da un fulmine in bicicletta a Basovizza, è stato dichiarato in coma irreversibile. Lo scorso 24 agosto alcuni passanti lo avevano trovato privo di sensi sul sentiero Ressel. L'uomo era stato quindi soccorso dagli operatori del 118, che avevano praticato la rianimazione cardiopolmonare per 15 minuti prima di riuscire a rianimarlo. È di qualche giorno fa il tragico verdetto dei medici nonostante gli sforzi di tutto il personale sanitario.