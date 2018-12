La cometa di Natale "sfiora" la Terra: come e dove vederla

Occhi al cielo e binocolo a portata di mano per ammirare la cometa di Natale 46P/Wirtanen, più luminosa che mai e ben visibile perché oggi, 16 dicembre, raggiungerà la minima distanza dalla Terra. Come confermato dall'astrofisico Gianluca Masi: “La cometa ha raggiunto la minima distanza dalla nostra stella (il cosiddetto perielio) il 12 dicembre, mentre il 16 dicembre si troverà alla minima distanza dalla Terra, circa 11 milioni di km, che la renderà la ventesima cometa di sempre nella classifica degli astri chiomati arrivati più vicino al nostro pianeta".

La cometa sarà visibile anche ad occhio nudo ma per godervela al meglio vi basterà un modesto binocolo. Non mancherà la diretta streaming sul canale ANSA Scienza e tecnica che trasmetterà l'osservazione in diretta streaming a partire dalle 23:30.

Si consiglia di ammirarla sotto cieli bui, fuori dalle città.



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: https://www.udinetoday.it/cronaca/cometa-natale-come-quando-vederla-udine-friuli-remanzacco-talmassons.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/UdineToday/131006693676317