Regeni: insediata la Commissione parlamentare d'inchiesta

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni si è insediata oggi a palazzo San Macuto a Roma. Erasmo Palazzotto, deputato di LeU, è stato eletto presidente, e tra i vicepresidenti la deputata del PD, Debora Serracchiani. "La attende un compito duro e importante - ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico -, mentre soddisfazione è stata espressa da tutti i gruppi politici. Così ha twittato Palazzotto: "Spero di essere all'altezza della fiducia che il Parlamento mi ha concesso e della responsabilità che insieme ci siamo assunti. Restituire verità e giustizia per la morte di Giulio Regeni dev'essere una priorità Per il lnostro paese".

Serracchiani (PD): "Regeni non diventi uno dei misteri d'Italia"

Debora Serracchiani, eletta vicepresidente della commissione, ha dichiarato: "Far parte di questa commissione è un onore e una responsabilità, uno stimolo a impegnarsi ancora di più in rappresentanza del Parlamento, della famiglia e della nostra gente. La morte di Giulio, le molte ombre che ancora l'avvolgono, rischiano di diventare uno dei troppi misteri d'Italia: noi abbiamo il compito di evitare che il tempo e possibili depistaggi nascondano per sempre il volto di esecutori e mandanti di un assassinio che grida allo scandalo".

De Carlo (M5S): "Iniziare il prima possibile"

La deputata M5S, Sabrina De Carlo, in una nota scrive che "un passo decisivo verso il tanto atteso avvio dei lavori é stato finalmente fatto. Abbiamo sempre avuto come unico obiettivo l'avvio dei lavori in tempi stretti, sottraendoci alla spartizione dei ruoli perché atteggiamento tipico di una politica obsoleta e di vecchio stampo che non ci é mai appartenuto. Lo dimostra il fatto che la nostra unica richiesta sia sempre stata di iniziare a lavorare il prima possibile. Ora finalmente ci siamo",

La piattaforma web

Intanto è nata sul web Regenifiles, una piattaforma dove chiunque, in modo anonimo e sicuro, potrà inviare informazioni o documenti utili all'accertamento della verità sull'omicidio di Giulio.