Auguri a Rosa Scafa, la prima donna italiana in Polizia

Rosa Scafa, triestina d'adozione, compie oggi 95 anni. E' la prima poliziotta italiana: in 33 anni di servizio, dal 1952 al 1985, ha fatto parte della Polizia civile di Trieste, della Polizia femminile e, dal 1981, della Polizia di Stato. In mattinata il Questore Giuseppe Petronzi le ha fatto visita nella sua abitazione e vi si è intrattenuto cordialmente. Spazio ai ricordi, ma soprattutto grande l’umanità di una donna che conserva il vigore e la determinazione di come quando prestava il proprio servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.