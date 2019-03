Il Comune di Trieste lancia il nuovo sito internet

“Cosa stai cercando?” è l’interlocutoria che il Comune di Trieste pone al centro del nuovo portale internet del municipio presentato questa sera presso l’auditorium del Museo Revoltella. Il sito, www.comune.trieste.it viene così restaurato non solo negli aspetti grafici, bensì anche nel messaggio che intende mandare ai cittadini.

Il lavoro delle istituzioni

L’assessore alla Comunicazione del Comune, Serena Tonel, ha portato avanti il progetto e ha affermato che “questa presentazione è il coronamento di un anno di lavoro intenso, svolto da un team di 15 persone e provenienti da enti diversi. Un sito che dopo 23 anni ha cambiato faccia e la sua ossatura, mantiene anche quello spirito d’innovazione che ha dimostrato ad ogni cambiamento. Dopo tanti anni, questo lancio rappresenta una svolta radicale”. “Abbiamo investito molto in questo nuovo sito – ha concluso la Tonel - perché sosteniamo che la comunicazione debba essere un servizio al cittadino, affinché si possa migliorare il quotidiano rapporto con la comunità”.

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha ricordato come “la comunicazione nel corso degli ultimi 20 anni è cambiata radicalmente e per questo è importante essere al passo con i tempi. Mi sembra sia stato fatto un ottimo lavoro”.

La Regione FVG al fianco del sito

Alla presentazione è intervenuto anche l’assessore regionale ai Sistemi Informativi Sebastiano Callari: “Il fatto che al centro del sito ci siano i cittadini è quello che la gente chiede alla pubblica amministrazione e tutto ciò, per Trieste, non è una novità. La città infatti rappresenta già da tempo un’eccellenza nel digitale”. Anche Pierpaolo Roberti, assessore alle Autonomie Locali è intervenuto alla serata: “Il lancio del sito nuovo è un momento importantissimo perché ogni amministrazione ha il dovere, morale prima che professionale, di essere trasparente nei confronti dei cittadini. Renderlo accessibile a tutti va in questa direzione”.

La realizzazione a cura di Insiel e Trieste Città Digitale

“Il sito nuovo del Comune di Trieste è ciò che identifico con le parole ‘buona amministrazione’ – ha affermato Simone Puskic, Presidente di Insiel, partner tecnologico di piazza Unità che ha realizzato il portale – e credo sia l’approccio positivo per portare a casa un risultato”. Cristiano Degano, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia ha affermato che “la sfida per la stampa di oggi risiede nel web, dove spesso circolano troppe bufale e la realizzazione di un portale nuovo, dove ci sia un “filtro” autorevole come quello della pubblica amministrazione è un buon segnale”.

La tavola rotonda

La serata ha visto poi lo sviluppo di una tavola rotonda dal titolo “Come cambia la comunicazione istituzionale sul web”, moderata dal giornalista Vittorio Sgueglia della Marra. Serena Tonel, Luca Moratto, Federica degli Ivanissevich, Tiziana Oselladore e Christian Tosolin, si sono alternati in un dibattito che è servito anche ai molti giornalisti presenti in sala; la presentazione è stata infatti inserita nella lista dei corsi propedeutici all’ottenimento dei crediti formativi previsti dall’ordine

Si apre così una nuova era per la comunicazione digitale della pubblica amministrazione. Il sito del Comune, basato sui pilastri "Servizi", "Aree tematiche", "Amministrazione" e "Trieste informa" risulta essere già disponibile.