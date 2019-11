"Comune in movimento" per incontrare i cittadini: prima tappa a Opicina

Nell’ambito dell’iniziativa "Comune in Movimento" l’Ufficio Mobile, gli operatori dell’ URP con l’assessore alla Comunicazione Lorenzo Giorgi saranno a disposizione e incontreranno i cittadini lunedì 25 novembre, dalle10.00 alle ore 12.00 a Opicina, nei pressi del Centro Civico in via Doberdò, in concomitanza con il mercatino rionale, allestito come noto nel parcheggio all'incrocio fra le vie Doberdò e dei Salici.

Si tratta della prima delle due uscite previste nell'altipiano. La seconda è prevista per mercoledì 27 novembre a Prosecco, sempre dalle 10.00 alle 12.00.