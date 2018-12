"Visitiamo il Municipio", il Comune preso d'assalto

Comune sold out e "preso d'assalto" in poche ore. Sono già esauriti i posti disponibili per l'evento "Visitiamo il Municipio", in programma sabato 15 dicembre. L'iniziativa, promossa dal Comune di Trieste con la collaborazione del FAI Giovani Friuli Venezia Giulia, prevede un percorso guidato per avvicinare i cittadini alle istituzioni e per conoscere i lughi più prestigiosi del Comune.

In questa edizione natalizia è stata aggiunta anche l'esposizione al pubblico di una selezione di alcune testimonianze fotografiche storiche del Natale Triestino, a cura della Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte del Comune di Trieste.