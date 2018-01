Nek, Max Pezzali e Francesco Renga a Jesolo: la data zero del tour si avvicina

Dopo le date zero dei Capitani Coraggiosi Baglioni e Morandi, di Elisa e i recenti concerto sold out di Ligabue e Biagio Antonacci, le grandi star della musica italiana scelgono nuovamente la Città di Jesolo e il suo Palazzo del Turismo quale teatro ideale per i loro tour.

Giovedì 18 gennaio sarà la volta del trio Nek, Max Pezzali e Francesco Renga, inaugurare il loro nuovo viaggio musicale da Jesolo, con quello che si annuncia come un grande concerto live che vedrà li insieme per la prima volta sul palco.

Gli ultimi biglietti per l’appuntamento, organizzato da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono ancora in vendita e lo saranno anche alle biglietterie prima del concerto, giovedì a partire dalle 17.00. Le porte al pubblico apriranno invece alle 19.00 in attesa dell’inizio del concerto, fissato per le 21.00. Per tutte le info visitare il sito www.azalea.it.

Tre amici. Tre grandi artisti. Tre carriere straordinarie: Nek. Max. Renga. Sono loro i protagonisti dell’imperdibile tour che caratterizzerà il 2018: dal 18 gennaio, infatti, Max pezzali, Nek e Francesco Renga saranno insieme sui palchi dei principali palasport italiani.

I tre sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, consegnando alla musica italiana canzoni e album immortali, Nek é l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti… e in questo tour si metteranno alla prova ancora una volta. Nei palazzetti d’Italia, unendo le loro straordinarie carriere ed esperienze, creeranno una miscela che si preannuncia esplosiva: sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno, per una scaletta tutta da ballare e da cantare.

Dopo il singolo “Duri da Battere” (Warner Music), i tre artisti hanno presentato i tre brani “Il mio Giorno più Bello del Mondo”, “Gli Anni” e “Fatti Avanti Amore”, nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in rotazione radiofonica. I tre brani sono stati registrati live durante le prove musicali del tour appena concluse, insieme alla super band da 9 elementi che accompagnerà gli Artisti in tour.

Per ascoltare queste hit e molte altre ancora, l’appuntamento è dunque per giovedì 18 gennaio a Jesolo.