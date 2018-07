Controversie utenti-gestori, da oggi domande via web

Il Corecom lancia il nuovo sistema unico per risolvere le controversie tra gli utenti e i gestori telefonici di Internet e pay tv. Si chiama Concilia Web e consente ai cittadini di gestire le difficoltà che si incontrano con i gestori attraverso il pc, lo smartphone e il tablet.

Collegandosi alla piattaforma https://conciliaweb.agcom.it/ conciliaweb/login.htm si potrà gestire l'intera procedura a distanza, compresa la fase

dell'udienza.

Va in pensione il vecchio modo di presentazione delle controversie - posta elettronica semplice o certificata, telefax, posta raccomandata o a mano non verranno accolte.

Per chi non possedesse l'accesso ad Internet, l'Agcom ha disposto che gli sportelli per il pubblico dei Corecom mettano a disposizione alcune postazioni, accessibili tramite la propria Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria.

A Trieste il servizio funziona già e presto si aggiungeranno a breve anche Udine e Pordenone.

Per ulteriori informazioni bisogna rivolgersi al numero verde dedicato: 800743488 (da martedì a giovedì 9.30 - 12.00). Per gli sportelli basta recarsi in piazza Oberdan 5, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.