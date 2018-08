Riapre Villa Engelmann: al termine messa in sicurezza degli alberi

Sono quasi terminati i lavori di messa in sicurezza delle alberature in Villa Engelmann, dopo il maltempo dello scorso fine settimana.

Il Comune di Trieste comunica infatti che a partire da domani, giovedì 30 agosto, il parco di via di Chiadino-via dei Porta sarà riaperto al pubblico con il consueto orario estivo 7-19.30.