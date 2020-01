Nuovi concorsi in Regione: aperte 29 posizioni a tempo indeterminato

La Regione ha indetto quattro concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 29 persone: 10 posti da guardia forestale, 9 per specialista tecnico, 9 per assistente amministrativo economico (riservato alle persone disabili) e uno di dirigente. Le domande vanno presentate entro le 12 di martedì 4 febbraio, inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nei Bandi. I seguenti Bandi di concorso sono pubblicati sul BUR/Bollettino Ufficiale Regionale del 30 dicembre 2019.

Bando di concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione

per l'assunzione di 10 unità di personale nella categoria FA dell'Area forestale e della vigilanza ambientale, posizione economica FA1, profilo professionale Guardia del Corpo forestale regionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso l'Amministrazione regionale.

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami

per l'assunzione di 9 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso l'Amministrazione regionale, finalizzato alla copertura di posizioni che presentano caratteristiche prevalentemente ingegneristiche/architettoniche/urbanistiche.

Bando di concorso pubblico per esami

per l'assunzione di 9 unità di personale nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale assistente amministrativo economico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso l'Amministrazione regionale, riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all'articolo 1 della Legge 68/1999, per la copertura della quota di riserva.

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami

per la copertura di 1 unità nella qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente agronomico/forestali, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.