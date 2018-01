Confine marittimo Slovenia-Croazia: ancora nessun accordo

Ancora nessuna soluzione, Slovenia e Croazia non riescono a trovare un accordo sulla definizione del confine.

Lo scontro riguarda in particolare il confine marittimo nel golfo di Pirano, come riportato dal servizio di Walter Skerk in onda sul Tgr Rai Fvg.

Zagabria non riconosce l'esito dell'arbitrato internazionale: la sentenza ha affidato due terzi della baia alla Slovenia, la quale però non ha ottenuto un accesso diretto alle acque internazionali come richiesto ma un regime di libera e indisturbata navigazione delle navi dirette a Capodistria attraverso le acque croate.

Il premier croato Andrej Plenković ha proposto di risolvere la situazione con trattative dirette tra i due paesi, il presidente sloveno Pahor ha invece voluto ricordare che la Slovenia ha accettato l'entrata della Croazia nell'Unione Europea a patto che questa accettasse i risultati dell'arbitrato.

A mediare quindi tra i due paesi il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il quale ha sottolineato quanto il problema riguardi tutta l'Unione Europea.